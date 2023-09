Miodobranie w Białej Podlaskiej. Zobacz wideo

W środę (20 września) prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk wraz z przedstawicielami Fundacji Odzyskaj Środowisko, organizacji AURAEKO oraz mieszkańcami wspólnie sprawdzali smak miodu z pasieki z recyklingu. Miodobranie rozpoczęło ekologiczny piknik z wieloma atrakcjami.

Miodobranie w Dolinie Krzny, to świetna okazja do niestandardowej edukacji ekologicznej zgodnie z zasadą „nauka przez zabawę” i bezpośredniego obcowania z przyrodą. Wydarzenie ma przede wszystkim aspekt edukacyjny łączący elementy szeroko rozumianego recyklingu ze światem pszczół, ale także sztuki i sportu. Miodobranie na pasiece z recyklingu to świetna okazja, by przypominać o potrzebie dbałości o środowisko naturalne każdego dnia. „Patrząc na ule zbudowane m.in. z bębnów od pralek, pamiętajmy o potrzebie selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci. Dzięki temu, że elektroodpady trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, możemy m.in. budować kolejne ula dla pszczół krainek i świętować kolejne miodobrania na szlaku pasiek z recyklingu.