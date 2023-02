To była kiedyś „lokalna Mekka”. Niezwykłe odkrycie w miejscowości Studzianka Bogdan Nowak

Badania przeprowadził prof. Fabian Welc z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Użył georadaru UG w Łomazach Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Są powody do radości. Na dawnym terenie szkolnym w miejscowości Studzianka (gm. Łomazy) odkryto pozostałości meczetu. Świątynia została oddana do użytku w 1817 roku. Funkcjonowała niespełna sto lat, do czasów I wojny światowej. Wówczas została spalona przez wycofujące się wojska rosyjskie (w ramach taktyki „spalonej ziemi”). Odkrycie jest kolejnym świadectwem niezwykłej historii regionu oraz jego wielokulturowości.