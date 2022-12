Takich niezwykłych brodaczy spotkać można tylko w Sławatyczach. Pojawiają się tu aby pożegnać stary rok. Zobacz zdjęcia

Brodacze to lokalna nazwa przebierańców, którzy od ponad wieku wychodzą na ulice nadbużańskich Sławatycz w ostatnich trzech dniach grudnia w okresie, kiedy każdy żegna się ze starym rokiem. Nakładają specjalne stroje i paradują ulicami Sławatycz. Określenie brodacz pochodzi od bardzo długich bród z lnianego włókna, okrycie wierzchnie stanowi długi kożuch barani obrócony baranicą na zewnątrz. Garb i długi kij były oznakami starości i wielkiego wysiłku, jaki trzeba było wznieść w ustępującym roku. Ręce i nogi owinięte były słomą i podwiązane powrósłami.

To niezwykła, bardzo oryginalna tradycja

Przygotowania do ich „wychodzenia” na ulice trwają podobno zwykle od początku adwentu. Całymi rodzinami wykonuje się dla nich misterne kwiaty z kolorowej bibuły, którymi ozdabiano wysokie na ok. 70-80 cm stożkowe kapelusze. Do takich nakryć głowy przyczepiano długie wstążki, które efektownie wyglądają podczas szalonego wirowania w tańcu czy biegania po ulicach i sławatyckich opłotkach.