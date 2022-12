Ścieżki rowerowe do 5 km od Białej Podlaskiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Trasy rowerowe z Białej Podlaskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Białej Podlaskiej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Gdzie Rudka wpada do Krzny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 116 m

Trasę dla rowerzystów z Białej Podlaskiej poleca Sowa.jakub1

Niespełna 8 km przejażdżka do ujścia rzeki Rudka do rzeki Krzna. Świetne miejsce na piknik nad Krzną (wiosną, latem może być za wysoka trawa). Powrót ścieżką gruntową wzdłuż torów.

Pogoda była dziś wyborna, cały dzień słoneczko i letnia temperatura.

