Ścieżki rowerowe do 5 km od Białej Podlaskiej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Białej Podlaskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Białej Podlaskiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Doliną rzeki Krzny do ujścia do Bugu

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,18 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 157 m

Suma zjazdów: 1 098 m

Sowa.jakub1 poleca trasę rowerzystom z Białej Podlaskiej

Krajoznawcza trasa z Białej Podlaskiej do Nepli nad Bugiem. Szlak wiedzie wzdłuż rzeki Krzny, po obu stronach. Przepiękna przyroda, bogactwo krajobrazów, urozmaicone drogi oraz wiele ciekawych obiektów zabytkowych na trasie. Zobaczymy piękną drewnianą architekturę mijanych wsi, piękne kościoły w Malowej Górze, Neplach, wiele pomników i krzyży przydrożnych, zespół pałacowo-parkowy w Neplach, tzw. "kamienne baby" - tajemnicze stare kamienie w formie krzyża oraz wiele innych. Celem trasy jest ujście rzeki Krzny do rzeki Bug, na terenie pięknego rezerwatu "Szwajcaria Podlaska", znajdującego się w obszarze parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".

