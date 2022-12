Ścieżki nordic walking do 67 km od Białej Podlaskiej. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Trasy nordic walking z Białej Podlaskiej

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Białej Podlaskiej. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Białej Podlaskiej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak bunkrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,12 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 47 m

Powiat_Siemiatycze poleca trasę uprawiającym nordic walking z Białej Podlaskiej

Szlak rozpoczyna się przy przystanku PKS i prowadzi na północny-wschód poprzez młody las sosnowy na skraju którego znajdują się mogiły mieszkańców Słoch Annopolskich zamordowanych w 1941 roku. Piaszczysta droga prowadzi do skrzyżowania szos w pobliży zajazdu "Kmicic" (4 km). Z tąd podążamy szosą w kierunku Mielnika. Po drodze natrafiamy na pozostałości cmentarza żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Szlak skręca w drogę żwirową (w prawo) prowadzącą do wsi Turna Duża. Przed wsią wchodzimy na ścieżkę (w lewo) wiodącą skrajem żwirowni i po przejściu 3 km trafiamy do wsi Anusin.