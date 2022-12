Rowerem do 5 km od Białej Podlaskiej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Trasy rowerowe z Białej Podlaskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Białej Podlaskiej, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 517 m

Suma zjazdów: 530 m

Sowa.jakub1 poleca trasę mieszkańcom Białej Podlaskiej

Trasa z Białej Podlaskiej do Mielnika nad Bugiem na obchody VIII Zlotu Wojowników Słowian, Bałtów i Wikingów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gdzie Rudka wpada do Krzny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 116 m