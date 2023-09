Przegląd prasy z Białej Podlaskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.09.2023

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Spotkaliśmy się w domu 85-letniego Gustawa Barana w Huszczce Małej w gminie Skierbieszów. Mężczyzna pokazał nam rodzinny album z pożółkłymi fotografiami. To rodzinne skarby, które były „pretekstem” do snucia opowieści o dziejach gminy Skierbieszów i całej Zamojszczyzny. Nie tylko. Na zdjęciach uwiecznieni zostali Janina z domu Struzik i Piotr Baran, rodzice gospodarza, Władysław Jeleń i Mieczysław Struzik, rozstrzelani przez Niemców partyzanci Armii Krajowej i wiele innych osób. Specjalne miejsce w tych opowieściach zajmuje jednak Bolesław Struzik, dziadek pana Gustawa. To była ciekawa postać.