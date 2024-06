Przegląd prasy 6.06.2024 Biała Podlaska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Białej Podlaskiej

Ma na koncie liczne wyróżnienia i tytuły, choć powstawał w czasie religijnych konfliktów, a jego przyszłość była bardzo niepewna – odkryj zachwycający klejnot Dolnego Śląska, który zachwycił cały świat i znalazł się na prestiżowej liście UNESCO. Jeśli należysz do grupy Polaków, która nie słyszała o tym wspaniałym zabytku, lepiej szybko nadrób zaległości i zorganizuj wycieczkę do jednego z najwspanialszych miejsc w Polsce.

10 miliardów euro z Unii Europejskiej na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce. – To nie jest kryzys, z którym musimy radzić sobie sami – przekonuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, która przyjechała do Lublina, żeby wesprzeć kandydującą w wyborach Agatę Fisz.

Polskie plaże robią się coraz popularniejsze wśród zagranicznych turystów, którzy chętnie je odwiedzają, a potem recenzują w sieci. Na podstawie ich opinii powstał ranking 7 najlepszych plaż w Polsce według cudzoziemców – Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków, Szwedów i innych. Ciekawi cię, co im się tak spodobało w polskich plażach i które uznali za najlepsze, najpiękniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb dzieci? Poniżej przedstawiam ranking najlepszych polskich plaż zdaniem zagranicznych turystów. To gotowe pomysły na twój własny urlop nad morzem latem 2024!