Gdzie na spacer do 67 km od Białej Podlaskiej. Urokliwe ścieżki na weekend 21 - 22 stycznia

Spacerem w pobliżu Białej Podlaskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Białej Podlaskiej, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m

Mar.now poleca trasę mieszkańcom Białej Podlaskiej

Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe, w prawobrzeżnej Warszawie. Zacisznej okolicy nieopodal dawnego Stadionu Dziesięciolecia, obecnie - budowy Stadionu Narodowego. Jeden z największych i najpopularniejszych parków wśród warszawskich spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów - im. I. Paderewskiego (zwany przez Warszawiaków popularnie Skaryszakiem), warto poznać zaczynając trening, przejażdżkę bądź spacer od przeciwnej strony - od ul. Kinowej. Rozległy, blisko 60-hektarowy park, jest wpisany od niemal 40 lat do rejestru stołecznych zabytków.

Wzdłuż wody - odnogi dalej usytuowanego Jeziora Kamionkowskiego - mijając po lewej most na wyspę OWS (gdzie rokrocznie odbywa się inscenizacja bitwy powstania listopadowego) docieramy do krzyżówki alejek u początku jeziora. Warto tu rozglądać się bacznie, mieszkają tu jeże i podziemnymi kanałami znad Wisły docierają tu bobry, gdyż jezioro to dawne koryto Wisły, na którym przed laty organizowano nawet międzynarodowe mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim (co zimę zamarza, stając się największym lodowiskiem prawobrzeżnej Warszawy). Tu rozgrywają się w maju mistrzostwa stolicy w wakeboardingu i na nartach wodnych, a także smoczych łodzi, w lutym zaś - od 5 lat Bieg Wedla. W części parkowej w odnodze jeziorka żyją także żółwie czerwonolice.

Wzdłuż obiektów sportowych AZS, w tym klubu łuczniczego w parku docieramy od tyłu do amfiteatru, w którym do dziś odbywają sie pokazy filmów, występy artystów - piosenkarzy czy kabareciarzy. W pobliżu można zaspokoić głód w pubie "Pod Pstrągiem", ktory jest jednocześnie wypożyczalnią sprzętu dla wodniaków. Od amfiteatru zaczyna się główna szeroka aleja parkowa, z centralnie usytuowanym potężnym pomnikiem żołnierzy radzieckich i w pobliżu tablicę upamiętniającą Polaków - ofiary z World Trade Center w Nowym Jorku z 11.09. 2001 r.

Jednak nasza trasa prowadzi aleją wokół tego 107-letniego parku - przez zagajnik sosnowy, kamienny mostek, sztuczny wodospad, obok pomników znanych z wielu filmów i seriali tu nakręcanych (Kąpiącej się, Rytm, Paderewskiego, Saperów AK, Sportowców-Akademików...) przez wysepki, plac zabaw aż do ogrodu różanego, vis a vis fabryki czekolady E. Wedel. To właśnie tutaj, w rozarium, nieopodal pomnika Tancerki, królowa Elżbieta II poświęciła pomnik brytyjskich lotników, poległych podczas II wojny. Wokół posadzono 280 gatunków drzew i kwiatów, wiele - unikatowych w skali kraju. Nieprzypadkowo park ten w 2009 r. zyskał miano Najpiękniejszego Parku w Polsce i trzecią lokatę w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Zamykając pętlę docieramy w pobliże sztucznego wodospadu i mijając go schodzimy w dół do mostku na wyspę OWS i do parkingu przy ul. Kinowej.

