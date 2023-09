Gdzie głosować w gm. Sosnówka? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Rozwadówka 62, 21-518 Rozwadówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 17

adres: Motwica 39, 21-518 Motwica numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 17

adres: Sosnówka 117, 21-518 Sosnówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 17

adres: Przechód 11, 21-518 Przechód numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 17

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Czy można głosować bez meldunku?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.