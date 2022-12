Boże Narodzenie kojarzy ci się z pomarańczami? Oto kilka sposobów na to, jak wykorzystać skórki

Pomarańcze warto jeść, bo zawierają m.in. węglowodany, witaminę C, A, P, beta-karoten, wapń, magnez, selen czy żelazo. Jedna pomarańcza zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Jest to więc bomba witaminowa, którą warto wziąć pod uwagę.

Jeśli chodzi o wykorzystanie tego owocu, to poza zastosowaniem w kuchni, owoc można pokroić na plastry, zasuszyć i jest to najprostsza, naturalna i piękna ozdoba nie tylko na Boże Narodzenie. Nie jest to jednak jedyny sposób na pomarańcze.